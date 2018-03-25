الجزائرية نسيبة حمزة تفوز بمسابقة الاْردن الدولية لحفظ القرآن

فازت القارئة الجزائرية نسيبة حمزة من ولاية باتنة في المسابقة ‎الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الثالثة عشر.

التي اختتمت السبت بمشاركة 25 مشاركة من 23 دولة.

‎وتحصلت ممثلة الجزائر “23” عاما والتي تدرس الطب في السنة الخامسة بجامعة باتنة على علامة 25 , 97 من المائة.

متبوعة بالإندونيسية رغدة فرانكا والايرانية مريم اصغر حاتم شفيعي بكل ” جدارة واستحقاق”

حسب ملاحظات عضوات لجنة التحكيم اللواتي نوهن بمستوى الجزائرية وتمكنها في القراءة والترتيل والاحكام”.

‎وعبرت القارئة الجزائرية التي نالت مبلغا ماليا وشهادة تقديرية ووساما عن فرحتها العارمة بهذا التتويج.

الذي تهديه كما قالت الى الجزائر في ذكرى عيد النصر، لافتة الى ان النجاح الذي أحرزته هو نجاح كل الشباب الجزائري.

الذي يضاف الى سلسلة النجاحات التي يحققها المتسابقون الجزائريون في مختلف المسابقات الدولية لحفظ القران الكريم وترتيله.

‎وكانت صباح مصر المحاورة رئيس قسم التوعية والاتصال والعلاقات العامة في وزارة الأوقاف الاردنية قد أشادت بالمشاركة الجزائرية “الدائمة والنوعية”.

في مختلف مسابقات حفظ وترتيل القرآن التي ينظمها الاردن سواء لدى الإناث او الذكور.