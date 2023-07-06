الجزائرية هديل درين تحصد الذهب في الألعاب العربية

تمكنت البطلة الجزائرية هديل درين رزيقة من حصد الميدالية الذهبية في الوثب العالي سيدات ضمن منافسة الألعاب العربية.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن مقدار القفزة التي وصلت إلى 771 متر، ضمن فعاليات رياضات ألعاب القوى.

كما هنأت ذات اللجنة البطلة الجزائرية، بعد إنجازها اليوم الخميس، كما نشرت صورتها عبر الصفحة الرسمية لها وقالت فيها “مبروك يا بطلة”.

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