«الجزائريــــون سيدخلــــون باطــــل وبكـــل حريــــة للشـــــواطــــئ» 

إطلاق استبيان للمصطافين لتقييم موسط الاصطياف.. صلاح دين دحمون:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، على أن الشواطئ ستكون مجانية وأن مصالحه ستضمن حرية ومجانية الدخول إليها.

بالموازاة مع تكييف الدخول إليها مع متطلبات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى كل الولايات الساحلية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، أمس، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإنه وخلال الزيارات التفقدية.

التي قام بها وزير الداخلية لعدد من الولايات الساحلية، شدد على ضرورة تقديم الخدمات المقدمة للمصطافين.

والتي سيتم مراقبتها من خلال استبيان سيوزع عليهم في مناطق السياحية والشواطئ.

وشدد وزير الداخلية من خلال تعليماته للقائمين على ضمان إنجاح موسم الاصطياف على ضرورة احترام شروط النظافة.

لاسيما من خلال توفير المياه والمرشات ودورات المياه، والتكفل المستمر والرقابة المستمرة لمياه البحر، وتخصيص أماكن جمع ورفع النفايات.

ونصت تعليمات وزير الداخلية على ضرورة تعميم الملاعب الجوارية، واعتماد ملاعب متعددة الرياضات.

وعدم الاقتصار على كرة القدم، بالموازاة مع الحفاظ على البيئة والمحيط على طول موسم الاصطياف.