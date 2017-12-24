الجزائريون أكبر المستهلكين للحبوب في العالم

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الجزائريون أكبر المستهلكين للحبوب في العالم
بقلم أمينة لعلالي

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب محمد بلعبدي، اليوم الأحد، أن الجزائريين من أكبر المستهلكين للحبوب في العالم.

وقال بلعبدي خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن الجزائريين يستهلكون 2.4 قنطار سنويا.

مشيرا أن المعدل العالمي لا يتجاوز 1.7 قنطار سنويا.

كما قال المتحدث أن أسعار الحبوب في الفترة الأخيرة عرفت إرتفاعا خاصة العدس،اللوبيا والحمص.

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التعليقات (2)

  • سفيان

    نعم خاصة الصاروخ
    رأيت هذا في النهار تيفي

  • Ali16

    هذا خبر سارّ! بحيث أنّ الحبوب أكثر صحّيّة من الإكثار من اللّحوم والدّهون والسّكّريات… ولكن إذا كُنّا نستهلك الحبوب بهذه الكمّيّة ، فلماذا لا نُصبح من أكبر المنتجين لها في العالم؟ خاصة وأنّ زراعتها وحصدها من أسهل الأمور…

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