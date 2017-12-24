الجزائريون أكبر المستهلكين للحبوب في العالم

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب محمد بلعبدي، اليوم الأحد، أن الجزائريين من أكبر المستهلكين للحبوب في العالم.

وقال بلعبدي خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن الجزائريين يستهلكون 2.4 قنطار سنويا.

مشيرا أن المعدل العالمي لا يتجاوز 1.7 قنطار سنويا.

كما قال المتحدث أن أسعار الحبوب في الفترة الأخيرة عرفت إرتفاعا خاصة العدس،اللوبيا والحمص.