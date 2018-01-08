الجزائريون أكثر الشعوب طلبا للجوء السياسي بفرنسا

أعلن المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، باسكال بريس، أن 2456 جزائري تقدموا لطلب اللجوء إلى بلاده.

حيث ارتفعت طلبات اللجوء السياسي من الجزائريين في فرنسا بـ 24 بالمائة خلال سنة 2017، مقارنة بالنسة الماضية.

حيث تعتبر الجزائر أول بلد مغاربي في هذه الإحصاءات بعد زيادة قدرت بـ 24 بالمائة، مقارنة مع عام 2016.

وحققت طلبات اللجوء في فرنسا مستوى “تاريخيا” – حسب بريس – تخطى عتبة 100 ألف طلب خلال عام 2017.

حيث أوضح المتحدث، أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت أكثر من 100 ألف طلب العام الماضي بزيادة 17بالمائة، بالمقارنة مع زيادة 6,5بالمائة عام 2016.

فيما تعبتر ألبانيا هي المصدر الأول لطالبي اللجوء رغم كونها تعتبر دولة “آمنة”، و تليها أفغانستان ثم السودان.