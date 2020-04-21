الجزائريون استهلكوا 30 مليون قنطار من السميد والفرينة في شهرين

سجلت الحكومة، ارتفاعا غير مسبوقا في حجم استهلاك المواطنين للقمح بنوعيه”اللين والصلب” خلال شهري مارس وأفريل قدر بمليون قنطار.

وقالت مصادر رسمية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الثلاثاء، في تصريح خصت به”النهار أونلاين”، بأن الإرتفاع المسجل في حجم التوزيع للقمح بنوعيه”لين وصلب” على المطاحن كان نتيجة الإرتفاع الرهيب في حجم التخزين لدى العائلات الجزائرية.

بعد فرض السلطة للحجر الصحي الجزئي، ما أجبر الحكومة على تقديم تسبيقات في الكميات الموزعة بخمسمائة ألف قنطار كل شهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت مراجع”النهار أونلاين”، عن تموين المطاحن العمومية والخاصة خلال شهري مارس وفيفري، بـ5.8 ملبون قنطار من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز و2،9 مليون قنطار من القمح الصلب الموجه لصناعة العجائن الغذائية.

ليصل اجمالي حجم الاستهلاك في ظرف شهرين إلى ازيد من ثلاثين مليون قنطار.

هذا، وأشارت مصادرنا الى مناقصات دولية سيطلقها الديوان المهني للحبوب لاقتناء كميات من القمح اللين.