الجزائريون الخاسر الأكبر.. أموال طائلة دُفعت للحصول على فيزا شنغن والرد سلبي

يُطلب من رعايا الدول الثالثة الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة دفع رسوم تأشيرة شنغن البالغة 80 يورو.

وتنطبق هذه الرسوم بشكل عام على جميع مواطني الدول الثالثة، باستثناء أرمينيا وأذربيجان وكوسوفو. الذين يتعين عليهم دفع أقل قليلاً (35 يورو)، وغامبيا هي التي تدفع أكثر (120 يورو).

وفقًا لإحصائيات شنغن، فإن الجنسيات الثلاث الأولى التي دفعت أكثر من غيرها لطلبات التأشيرة في عام 2022. هي الأتراك والروس والهنود، حيث قدمت هذه الدول الثلاث أكثر من 2.1 مليون طلب تأشيرة معًا.

وبشكل أكثر تحديدًا، دفع المواطنون الأتراك 62.2 مليون يورو في عام 2022 لطلبات التأشيرة وحدها. وهو ما يمثل الدولة ذات الإنفاق الأعلى.

الجنسيات الثانية والثالثة اللتان تتبعهما – أنفق الروس والهنود حوالي 55 و 53.7 مليون لطلبات التأشيرة. بينما رأى حوالي 121188 متقدمًا من الهند عدم جدوى أموالهم حيث تم رفض طلباتهم. وهذا يعني خسارة ما يقرب من 9.7 مليون يورو ، حيث لا يمكن استرداد طلبات التأشيرة المرفوضة بأي شكل من الأشكال.

هذه المعدلات أقل بالنسبة للمواطنين الأتراك، حيث كان معدل الرفض لهؤلاء المتقدمين أقل – تم رفض 120876 طلبًا. مما أدى إلى خسارة 9.6 مليون يورو. بينما شهد الروس ، الذين كان لديهم أقل معدل رفض من أصل ثلاثة ، خسائر أقل ، حوالي 5.5 يورو مليون.

الجزائريون الخاسر الأكبر

لكن الجنسية التي تعرضت لأكبر الخسائر ، على الرغم من عدم تقديمها لمعظم الطلبات، هم الجزائريون. الذين أنفقوا 31.3 مليون يورو في طلبات تأشيرة شنغن، مع 14.3 مليون يورو تصاعدت بسبب رفض 179409 طلبات. كما تلقى الجزائريون أيضًا أكثر الإجابات سلبية في طلبهم لعام 2022.

من بين جميع الجنسيات العشر، يحصل المواطنون الجزائريون على متوسط راتب يبلغ حوالي 400 يورو. هذا يعني أن 20 في المائة من متوسط أجر مقدم الطلب ذهب لطلب تأشيرة شنغن.

واختتمت قائمة البلدان الأخرى التي أنفقت أكثر على طلبات التأشيرة في عام 2022 مع المملكة العربية السعودية. والمملكة المتحدة وتايلاند ، التي أنفقت 28.6 و 22.5 و 16.6 مليون على التوالي.

من ناحية أخرى ، أنفق الإماراتيون والتونسيون 28.3 مليون يورو معًا/ بينما تلقى التونسيون المزيد من الطلبات المرفوضة. مما يشير إلى أنهم رأوا المزيد من الأموال تتزايد – 48909 طلبات مرفوضة أو خسائر قدرها 3.9 مليون يورو.