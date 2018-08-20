الجزائريون بصوت واحد.. “القصاص” لقتلة الأبرياء

أدان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الجريمة الشنعاء التي شهدتها ولاية وهران،أمس الأحد، التي راحت ضحيتها البراءة”سلسبيل” صاحبة 9 سنوات.

بعدما تم العثور على الطفلة سلسبيل، مقتولة ومرمية من الطابق السادس لإحدى عمارات ببلدية الجير.

حيث غرد الجزائريون، عبر التويتر معبرين عن سخطهم من تكرار هذه الجرائم، دون إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي إستفحلت داخل المجتمع الجزائري.

في حين طالب الفايسبوكيون، السلطات حق القصاص لكل من تسول له نفسه على إرتكاب جرائم في حق الطفولة .

ونادوا كل أطياف المجتمع المدني والسلطات الأمنية بالتعاون وتكاتف الجهود للقضاء على الظاهرة.