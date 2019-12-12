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الجزائريون بصوت واحد.. جئنا للقيام بواجبنا الوطني ونتمنى الخير للبلاد

الوطني
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الجزائريون بصوت واحد.. جئنا للقيام بواجبنا الوطني ونتمنى الخير للبلاد
بقلم فوزية مسعدي

شرع العديد من المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، صبيحة اليوم الخميس، بالتوجه لمكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية للاستحقاق الرئاسي.

وميز توافد الجزائريين منذ الساعات الأولى من نهار اليوم لمكاتب الاقتراع، باصطحابهم لأولادهم الصغار.

وهي عادة لطالما حرصت العائلات الجزائرية للقيام بها، لترسخ واجب الإنتخاب لدى أطفالهم.

وقد عبر المواطنون عبر مختلف ولايات الوطن، على أن توجههم اليوم للتصويت، ما هو إلا أداء لواجبهم الوطني.

وتمنى المواطنون، أن تكون العملية الإنتخابية، بمثابة فأل خير على الجزائر والجزائريين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740246

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