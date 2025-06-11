الجزائريون حاضرون بقوة في كأس العالم للأندية 2025

تتجه الأنظار هذا الصيف إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن كأس العالم للأندية 2025، لأول مرة بنسخته الموسعة التي يشارك فيها 32 فريقًا من مختلف القارات. في الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 13 جويلية المقبل.

وبين الأسماء اللامعة التي ستزين هذه النسخة، يبرز الثلاثي الجزائري رامي بن سبعيني وإلياس بن قارة مع بوروسيا دورتموند، وريان آيت نوري المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي. بالإضافة إلى ثنائي الترجي التونسي، يوسف بلايلي وأمين توغاي.

وشهدت قائمة بوروسيا دورتموند، حضور اسمين جزائريين بارزين هما الدولي رامي بن سبعيني. واللاعب ذو الأصول الجزائرية، إلياس بن قارة.

ويعَدُّ بن سبعيني من الركائز الأساسية في خط دفاع النادي الألماني، وقدّم مستويات قوية منذ انضمامه إلى دورتموند قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويتمتع الدولي الجزائري بخبرة واسعة سواء على مستوى الدوري الألماني أو المنافسات الأوروبية. وهو ما دفع المدرب إدين تيرزيتش، للاعتماد عليه في هذه البطولة العالمية المرتقبة.

أما إلياس بن قارة، الشاب ذو الأصول الجزائرية، فيُعدُّ من المواهب الصاعدة في صفوف دورتموند. ويلعب في مركز خط الدفاع ومتوسط ميدان دفاعي. وقد ظهر ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية ليكون مؤشرًا قويًا على ثقة الجهاز الفني في إمكانياته. كما يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعب لمواصلة التطور.

ويخوض بوروسيا دورتموند غمار البطولة إلى جانب نخبة من الأندية العالمية، في المجموعة السادسة التي تضم فلوميننسي، أولسان الكوري الجنوبي، وماميلودي صن داونز. في نسخة استثنائية من كأس العالم للأندية ستشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة. مما يزيد من حدة المنافسة وقيمتها الفنية والتجارية.

آيت نوري.. بداية واعدة مع مانشستر سيتي

في تحول لافت، أعلن مانشستر سيتي في جويلية 2025 ضم الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري، قادمًا من وولفرهامبتون. في صفقة بلغت حوالي 36 مليون جنيه إسترليني. الصفقة لم تكن فقط لتعزيز الصفوف، بل لدمجه سريعًا في تشكيلة الفريق خلال هذه البطولة العالمية. إذ سيكون آيت نوري حاضرًا بقوة ضمن قائمة السيتي في المجموعة السابعة التي تضم: الوداد المغربي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

بلايلي وتوغاي في مشاركة تاريخية مع الترجي التونسي

سيشارك الثنائي، يوسف بلايلي وأمين توغاي، في مونديال الأندية رفقة ناديهما الترجي التونسي، في فرصة لإبراز الكفاءات الجزائرية على الصعيد القاري وخاصة بعد موسم رائع للترجي.

إذ سيحضر الترجي في المجموعة الرابعة رفقة أندية تشلسي، فلامينغو، ولوس أنجلوس غالاكسي.

وتعدُّ مشاركة الجزائر بخمسة لاعبين هم: بن سبعيني، بن قارة، آيت نوري، توغاي وبلايلي، إنجازًا بارزًا في نسخة تاريخية من كأس العالم للأندية.

فهم يمثلون الجزائر عبر أندية من ثلاث قارات: أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الشمالية، هذا الصيف، ما يمنح الجماهير فرصة لتتبع تألقهم على الساحة العالمية.

📝 Unser Aufgebot für den Club World Cup 🇺🇸 @FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5PE2K5FPiB

— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025