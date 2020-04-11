الجزائريون سحبوا أزيد من 189 مليار دج خلال سنة 2019

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات سحب الجزائريين لأموالهم عبر مختلف الموزعات والشبابيك الآلية أزيد من 189 مليار دينار جزائري خلال سنة 2019.

كشف مدير تجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، اليوم السبت، أن عمليات السحب من موزعات والشبابيك الآلية سجلت إرتفاعا السنة الماضية.

وقال مسعودان ان “سنة 2019 سجلت 9.929.652 معاملة عبر مختلف الموزعات والشبابيك الآلية، بقيمة إجمالية بلغت 198.31 مليار دج”.

وأضاف ذات المتحدث أن “عمليات السحب عبر الموزعات والشبابيك الآلية ارتفعت عام 2019 مقارنة بسنة 2018 بنسبة بلغت 16.24 بالمائة”.