الجزائريون سحبوا أكثر من 311 مليار دج في 65 مليون عملية خلال رمضان

سحب الجزائريون أكثرمن311 مليار دج خلال شهر رمضان أي حوالي 65مليون عملية ما بين الدفع والتحويل الفوري والاطلاع على الرصيد.

وجاء في بيان لبريد الجزائر اليوم الأربعاء تم تسجيل حوالي 65 مليون عملية الدفع والتحويل والاطلاع على الرصيد.

حيث بلغت ذروتها بأكثر من 4 مليون عملية في بداية ونهاية شهر رمضان وبمعدل 3 مليون عملية يوميا باقي الشهر.

واضاف المصدر فان هذه العمليات “نتج عنها سحب أكثر من 311 مليار دج بمعدل يفوق 12 مليار دج يوميا.

كما أحصى بريد الجزائر “حوالي 5 ملايين عملية على مستوى موزعاته الألية بمعدل 220 ألف عملية/يوميا.

بقيمة إجمالية قدرت ب35 مليار دج، تم سحبها عن طريق هذه الموزعات أي ما يعادل 13بالمئة من الحجم الاجمالي لعمليات السحب.