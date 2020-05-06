الجزائريون سحبوا ما يفوق 740 مليار دينار في مارس وأفريل

سجلت مؤسسة بريد الجزائر، سحب مبلغ اجمالي يفوق 740 مليار دينار من مكاتب البريد والشبابيك الآلية، خلال شهري مارس وأفريل الماضيين.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، تم احصاء، 170 مليون عملية منجزة، خلال نفس الفترة.

وأثناء الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى 30 أبريل 2020، تم أيضا تسجيل حوالي 600 ألف عملية دفع إلكتروني، تم من خلالها تداول مبلغ مالي يفوق 2 مليار دينار.

وقد بلغ عدد العمليات المنجزة، خلال نفس الفترة، 175.875.122 عملية، تم من خلالها سحب 743.280.166.766 دج.

بينما بلغت عدد عمليات السحب المنجزة في مكاتب البريد خلال هذه الفترة، 19.775.209 عملية، تم من خلالها سحب مبلغ اجمالي بلغ 579.069.235.239 دج.

وفيما يخص عمليات السحب من الشبابيك الآلية “GAB”، فقد بلغت 8.745.976 عملية منجزة، تم من خلالها سحب 161.889.150.640 دج.

وبالنسبة للدفع الالكتروني، فقد بلغت العمليات المنجزة 595.000 عملية، وكان المبلغ الموافق للمعاملات 2.321.780.887 دج، يضيف البيان.