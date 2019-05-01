الجزائريون سيصومون 16 ساعة و24 دقيقة يوميا في رمضان

تتصدر الجزائر البلدان العربية من حيث أكبر عدد ساعات الصيام يوميا بـ16 ساعة و24 دقيقة، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الوقت الذي تتصدر فيه الجزائر البلدان العربية من حيث أكبر عدد ساعات الصيام، تأتي اليمن والسودان بالمرتبة الأخيرة

بصيام 14 ساعة و27 دقيقة فقط يوميا، وذلك حسب المعلومات الفلكية لشهر الصيام التي قدمها مركز الأرصاد الجوية “طقس العرب”.

وأما على مستوى العالم فتحتل البلدان الإسكندنافية على غرار النرويج والسويد وغيرهما الريادة بصيام المسلمين هناك، 20 ساعة و30دقيقة.

وأما عن أقصر مدة صيام في العالم فتم ضبطها بالأرجنتين بمنطقة أوشاوايا، حيث سيصوم المسلمين هناك 8ساعات فقط في اليوم.