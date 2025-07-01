الجزائريون على موعد مع حدث فلكي

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG)، أن اليوم الثلاثاء بعد غروب الشمس، على الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، سيحدث تقارب لافت بين القمر وكوكب المريخ والنجم قلب الأسد لكوكبة الأسد.

وحسب الكراغ، فإن التقارب سيكون على ارتفاع 40 درجة فوق الأفق الغربي. وسيكون كوكب عطارد مرئي كذلك على ارتفاع 15 درجة من الأفق. و يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، وذلك بالابتعاد عن مصادر الضوء الإصطناعية للحصول على أفضل ظروف للرصد.