الجزائريون على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ليلة غد

سيكون عشاق الفلك، ليلة غد، الأربعاء على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز أنه يوم الأربعاء وبداية من الساعة العاشرة ليلاً، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الشمال الشرقي من مشاهدة القمر وكوكب المريخ يشرقان تدريجيا من الأفق.

ويعدّ هذا المشهد تقاربًا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر والمريخ في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 1.8 درجة من المركز إلى المركز.