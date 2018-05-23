الجزائريون غير معنيين بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في التأشيرات

أفادت السفارة السعودية بالجزائر، أن المواطنين الجزائريين غير مطالبين حاليا بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج والعمرة.

وكشف مسؤول مكتب الاعلام بسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر،مشعل الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن نظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات العمرة والحج غير وارد حاليا.

مشيرا إلى أن البيان الذي أصدرته السفارة السعودية لم يشر إلى ذلك.

وأضاف في نفس السياق، أن مصالح السفارة لم تتلق لحد الآن أي توجيهات لفرض هذا النظام البيومتري على المعتمرين او المعنيين بموسم الحج لهذا العام في الجزائر.

للإشارة، تعتمد المملكة العربية السعودية على نظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات العمرة والحج.

بالنسبة لمواطني العديد من الدول العربية والإسلامية وتعتزم تعميمه وتوسيعه ليشمل كافة الدول الأخرى.