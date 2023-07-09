الجزائريون في الصدارة.. رفض طلبات تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدول

تم رفض طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين الجزائريين أكثر من غيرها في عام 2022. حيث لم يتم إصدار ما مجموعه 179409 تأشيرة. وبلغ المعدل الإجمالي للتأشيرات الموحدة غير الصادرة 45.8 في المائة.

وتكشف إحصائيات شنغن أن المتقدمين من الهند وتركيا يتبعون التالي في القائمة. مع رفض 121.188 و 120876 تأشيرة على التوالي. في حين أن إجمالي معدل الرفض كان 18 و 15.2 في المائة.

وتم استكمال قائمة الدول العشر الأولى التي لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن لعام 2022 مع المغرب وروسيا. اللتين تم رفض 119346 و 68753 طلب تأشيرة على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك ، كان معدل عدم إصدار التأشيرات الموحدة بين هذين البلدين 15.5 و 28.2 رفضًا على التوالي.

وسجلت تونس أيضًا معدلًا مرتفعًا لرفض التأشيرات – 29.1 في المائة مع إجمالي 48909 رفضًا لطلبات التأشيرة. تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 42105 طلبات.

وكانت الدول الثلاث الأخيرة الأكثر رفضًا هي نيجيريا وإيران ومصر، حيث تم رفض حوالي 30 ألف طلب. وبشكل أكثر تحديدًا، تم رفض 39،189 طلب تأشيرة من المتقدمين من نيجيريا. تليها 33،679 من إيران و 31،271 أخرى في مصر.

ومع ذلك ، تفاوتت معدلات رفض التأشيرات باختلاف البلد. حيث احتلت نيجيريا المرتبة الثانية من بين جميع الدول العشر التي حصلت على أكبر عدد من التأشيرات المرفوضة. وتأخرت بعد الجزائر فقط. وهذا يعني أنه تم رفض 45.1 في المائة من جميع طلبات تأشيرات شنغن التي قدمها المتقدمون النيجيريون. مقارنة بـ 23.7 في المائة من الطلبات في إيران و 18.6 في المائة من الطلبات المقدمة من المصريين.

بشكل عام ، ارتفعت معدلات رفض التأشيرة في عام 2022 ، مع تأثر الجزائريين مرة أخرى تمامًا. في حين أن معدل الرفض في عام 2021 كان 32 في المائة للمتقدمين الجزائريين. فقد ارتفع إلى 45.8 في المائة في العام التالي.