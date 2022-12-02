الجزائريون معنيون.. ألمانيا تخطط لتخفيف قواعد الهجرة المهنية

تخطط الحكومة الألمانية لتخفيف ظروف الهجرة لجلب 400 ألف عامل أجنبي. حيث سيتم تقديم مشروع قانون جديد رسميًا في أوائل عام 2023.

مع وجود مليوني وظيفة شاغرة، أصبح توظيف العمال الأجانب المؤهلين قضية وطنية في هذا البلد.

وفي السياق ذاته ، قدم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مذكرة أمام وزيري الداخلية والتعليم.

في الواقع، يهدف الأخير إلى تخفيف قواعد الهجرة واستقبال العمال الأجانب المؤهلين.

من جانبه، أشار وزير العمل الألماني، هوبرتوس هيل، إلى أنه إذا رفضت ألمانيا هجرة الموظفين المؤهلين. فلن تكون قادرة على ضمان الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي وازدهاره.

ويخطط هذا المشروع لتسهيل قواعد الدخول إلى الأراضي الألمانية، وكذلك الاعتراف بالشهادات المهنية.

وبالتالي، سيتمكن العمال الأجانب من الدول غير الأوروبية من الوصول إلى ألمانيا للبحث عن عمل هناك من خلال نظام النقاط.

كما تم الكشف عن مشروع قانون آخر نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما من قبل وزيرة الهجرة، نانسي فيسر.

في الواقع، يهدف هذا المشروع الإصلاحي إلى تسهيل اندماج المهاجرين في هذا البلد، الذين يعانون من نقص العمالة.

لتحقيق هذا التكامل، تقترح نانسي فيسر تغيير خطوط قانون الجنسية في ألمانيا. بالنسبة للأخير، فإن هؤلاء المهاجرين يستحقون الاستفادة من هذا الحق. بقدر ما عاشوا وعملوا في البلاد منذ عقود. ويلتزمون أيضًا تجاه المجتمع الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح وزير الهجرة الألماني تقليل المواعيد النهائية لطلب الجنسية.

وبالتالي، سيُطلب من هؤلاء المهاجرين تبرير ثلاث إلى خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات لطلب الجنسية.