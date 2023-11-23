الجزائريون معنيون.. ألمانيا تفتح أبوابها للراغبين في الهجرة

في كل عام، يقوم برنامج CrossCulture بتمويل حوالي 60 مرشحا من أكثر من 40 دولة حول العالم. بما في ذلك الجزائر، لتستضيفهم المنظمات المضيفة في ألمانيا.

وسيستفيد هؤلاء المرشحون من هذه المنح الدراسية لتعميق خبراتهم. وذلك بفضل الإقامة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في هذا البلد.

ويعد برنامج CrossCulture فرصة تبادل تتيح اكتساب مهارات جديدة بين الثقافات. من خلال حضور ورش العمل والفعاليات المهنية في ألمانيا.

وبمجرد الانتهاء من البرنامج، سيتمكن هؤلاء المرشحون من استخدام الخبرة المكتسبة داخل شركتهم الأصلية.

وأعلنت الممثلية الدبلوماسية لألمانيا في الجزائر، في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية. عن فتح باب التقديم لبرنامج CCP 2024 إلى غاية 18 ديسمبر 2023. والجزائريون مدعوون لتقديم طلباتهم.

علاوة على ذلك، لكي يكون المرشح مؤهلاً لبرنامج المنح الدراسية هذا. يجب أن يكون عمره أكثر من 23 عامًا وأن يتمتع بصحة جيدة. ليتمكن من الإقامة لفترة طويلة في الخارج.

مطلوب خبرة مهنية أو تطوعية، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، تحدثًا وكتابة.