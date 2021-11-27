الجزائريون معنيون.. الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لدخول الأطفال والملقحين بسينوفاك

بحلول نهاية عام 2021، اتضح أن التطعيم لا يكفي للسفر بحرية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في الواقع، من أجل الحصول على إذن للوصول إلى غالبية هذه البلدان، من الضروري أن يتم التطعيم. وأن اللقاح الذي يتم تلقيه يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل الوكالة المذكورة لا تتطابق تمامًا مع قائمة منظمة الصحة العالمية (WHO).

حاليًا، تمت الموافقة على أربعة لقاحات فقط في أوروبا Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson.

وبالتالي، على الرغم من أن لقاحات كوفيشيلد وسينوفارم وكوفاكسين وسينوفاك مرخصة من منظمة الصحة العالمية، لم يتم قبولها من EMA.

حاليًا، يتم قبول اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية من قبل حوالي عشر دول أعضاء في شنغن. وكذلك من قبل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة للسفر. لكن غالبية الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، لا تعترف بها.

ومع ذلك، قد يتغير هذا الواقع اعتبارًا من جانفي 2022 منذ أن أوصت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بفتح حدودها لجميع المسافرين غير الأوروبيين الذين تلقوا لقاحًا.

ووفقا لموقع Schengen Visa Info، يجب قبول التصاريح الصحية المعادلة لمرور الصحة الأوروبي. والتي تسمى رسميًا شهادة Covid الرقمية، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمصدر نفسه.

ولا يعني قبول لقاح سينوفاك وأمثاله أن دول الاتحاد الأوروبي ستقلل من ضوابطها على الحدود.

تحقيقًا لهذه الغاية، سيظل المسافر الذي تم تحصينه بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية فقط بحاجة إلى إجراء اختبار. قبل السفر لإثبات عدم إصابته بفيروس كوفيد -19.

ويسمح الاختبار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يتم تطعيمهم.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من جانفي 2022، من أجل السفر داخل الاتحاد الأوروبي. إذا كانت الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من تسعة أشهر، فستطلب المفوضية الأوروبية بشكل منهجي إكمال عملية التطعيم بجرعة ثالثة. تسمى جرعة اللقاح المعززة.