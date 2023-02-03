الجزائريون معنيون.. سحب تصاريح الإقامة في فرنسا لهذه الفئة

ناقش وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين. مشروع قانون الهجرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في قصر الإليزيه.

وقال جيرالد دارمانين في كلمة له عقب الاجتماع “إنها ليست مسألة معارضة للهجرة أو من أجلها ، بل تتعلق بالسيطرة عليها”.

ولخص “نريد هجرة مختارة، نريد رؤية المزيد من المهاجرين لأسباب اقتصادية ولكن لم شمل عائلات أقل”.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر دارمانين التحديات الثلاثة التي كان مشروع قانونه يعتزم معالجتها. أولها “تبسيط” الإدارة الإدارية لطلبات الهجرة واللجوء.

التحدي الثاني هو “النظام العام”. لمواجهة ذلك، يريد جيرالد دارمانين أن يكون قادرًا. على طرد “الأجانب الذين ارتكبوا أعمالًا خطيرة” بسهولة أكبر.

أما التحدي الثالث الذي ذكره وزير الداخلية الفرنسي هو “الاندماج الضروري” للمهاجرين والاندماج من خلال “العمل والقيم”.

ولهذا ، أشار جيرالد دارمانين إلى أن مشروع القانون الذي قدمه ينص على “إجراء اختبار فرنسي إلزامي لتصاريح الإقامة الطويلة”. وكذا التوقيع الإجباري من قبل المتقدمين للحصول على تصريح إقامة على وثيقة. تثبت أنهم يعتزمون احترام مجموعة من القيم. يذكر أنه في حالة عدم تطبيق القيم المذكورة، يمكن سحب تصريح إقامته”.

بالإضافة إلى ذلك، قال وزير العمل الفرنسي ، أوليفييه دوسوبت “نريد إنشاء تصريح إقامة جديد”. سيكون هذا العنوان “متاحًا للأجانب في وضع غير نظامي لمدة 3 سنوات”. الذين يعملون في قطاعات النشاط المتوترة. يمكن أن يمهد تصريح الإقامة هذا ، لمدة عام واحد.

بعد ذلك ، “سنسمح لطالبي اللجوء من البلدان ذات معدلات القبول العالية بالعمل قبل فترة الستة أشهر” السارية حاليًا.