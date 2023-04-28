الجزائريون معنيون.. كندا تخفف إجراءات الهجرة عبر هذا البرنامج

تعتزم كيبيك تخفيف معايير الوصول إلى برنامج تجربة كيبيك (PEQ)، خاصة للخريجين الأجانب الناطقين بالفرنسية. بمن فيهم الجزائريون. حيث يعتبر هذا البرنامج أسرع طريق للهجرة الدائمة للخريجين والعمال الأجانب.

وستعلن حكومة ليغولت عن تفاصيل هذا الإصلاح في الأيام المقبلة، حسب وسائل إعلام كندية.

وترغب كيبيك في تسهيل الوصول إلى هذا البرنامج، ولكن فقط للطلاب الناطقين بالفرنسية أو الخريجين في برنامج فرنسي.

وقالت وزيرة الهجرة كريستين فريشيت إن “الأمر يتطلب إرادة للحفاظ على المواهب الفرنكوفونية”. مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يختارون كيبيك لا يستحقون مثل هذه المعالجة الطويلة للهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم منح تسهيلات للحصول على تأشيرة مؤقتة لكندا في المستقبل القريب.

كما سلط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الضوء على نقص القوى العاملة الذي تعاني منه كندا، خاصة في مجال البناء. أزمة من شأنها، حسب قوله، أن تفرض مرونة أكبر في شروط منح التأشيرات للأجانب.