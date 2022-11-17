الجزائريون معنيون.. هذا جديد نظام Express Entry الكندي

أعلن وزير الهجرة الكندي أمس الأربعاء أن نظام Express Entry يستهدف الآن 16 مهنة جديدة في القطاعات الرئيسية.

وسيمكن هذا التحديث من جلب العمال الأجانب بالمهارات المطلوبة في القطاعات التي يرتفع فيها الطلب. على وجه الخصوص، الرعاية الصحية والنقل والبناء.

ويعكس هذا التحديث الجديد التغييرات في الاقتصاد وطبيعة العمل في كندا. ولكن أيضًا ، لتوسيع طرق الوصول إلى الإقامة الدائمة للعمال المؤقتين والطلاب الأجانب، بمن فيهم الجزائريون. وهذا، بقدر ما سيزداد عدد الوظائف التي تديرها برامج Express Entry، مع إضافة 16 مهنة جديدة.

ومن بين هذه المهن، مساعدي الممرضات، ومساعدي الرعاية طويلة الأمد، والقائمين على المستشفيات. ومساعدي التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وسائقي شاحنات النقل.

بالإضافة إلى ذلك، مجمعي الطائرات ووحدات التحكم في تجميع الطائرات، ومسؤولي كشوف المرتبات. وموظفي الخدمة الإصلاحية .