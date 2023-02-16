الجزائريون معنيون.. 3 دول في شنغن ترفض أكبر عدد من طلبات الفيزا

كشف تقرير أعدته SchengenVisaInfo.com أنه تم رفض ما يصل إلى 252 ألف و522 طلب التأشيرة من قبل فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

في الواقع، تمتلك فرنسا الحصة الأكبر من الطلبات المرفوضة، بعد رفض منح التأشيرة لـ 128 و672 متقدمًا. من أصل 652 ألف و331 طلبًا. تلقتها سفاراتها في جميع أنحاء العالم في نفس العام. أو أكثر من 21 في المائة منها.

وهذا يجعل فرنسا أيضًا الدولة الأوروبية التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرات قصيرة الأجل في عام 2021.

ثاني دولة شنغن التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة هي إسبانيا. والتي تلقت في عام 2021 469 ألف و483 طلبًا في المجموع، لتصبح ثاني دولة لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة الواردة.

على الرغم من رفض إسبانيا حصة أقل من الطلبات، 15.5 في المائة. إلا أنها لا تزال ثاني دولة لديها أكبر عدد من التأشيرات المرفوضة، أو ما يصل إلى 69،863.

ثالثًا، ألمانيا مدرجة، والتي رفضت 53 ألف و987 طلبًا بعد تلقيها 346 ألف و284 طلبًا. حيث تظهر إحصائيات تأشيرة شنغن أن ألمانيا تأتي أيضًا في المرتبة الثالثة. من حيث أكبر عدد من الطلبات المقدمة في سفاراتها في جميع أنحاء العالم.

في حين أن هذه البلدان الثلاثة لديها أكبر عدد من الطلبات المرفوضة. تتغير القائمة عندما يتعلق الأمر بدول شنغن التي رفضت أعلى نسبة من الطلبات التي تلقتها.

ورفضت السويد 30.6 في المائة من 22 ألف و260 طلبًا. كما رفضت النرويج 26.2 في المائة من 9895 طلبًا تلقتها.

ورفضت فرنسا 21.1 في المائة من 652 ألف و331 طلب تلقته. كما رفضت الدنمارك 21.1 في المائة من 26 ألف و469 طلبًا تلقته. بالإضافة إلى ذلك رفضت بلجيكا 20.4 في المائة من 50 ألف و796 طلبًا تلقته.

هذا يعني أن السويد والنرويج وفرنسا والدنمارك وبلجيكا كانت الدول الأكثر لرفض تأشيرة شنغن في عام 2021.