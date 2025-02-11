الجزائريون من بينهم.. دولة أوروبية ترفض التأشيرة لمواطني هذه الجنسيات

رفضت السلطات البولندية 18564 طلب تأشيرة في عام 2023، معظمها للمتقدمين من أنغولا.

وكان لدى البيلاروسيين أعلى عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة لهذا العام.

وفقًا للإحصائيات التي نشرتها SchengenVisaInfo، تلقت بولندا 124057 طلب تأشيرة في عام 2023.

وكان معدل الموافقة على هذه الطلبات مرتفعًا للغاية - حيث تم إصدار 85 في المائة. من جميع طلبات التأشيرة المستلمة، وفقًا لتقارير Schengen.News.

ومع ذلك، لم يتمكن جميع المتقدمين من الحصول بسهولة على تأشيرة شنغن من بولندا. حيث كانت بعض البلدان عرضة لرفض طلباتهم أكثر من غيرها.

5 دول لديها أعلى معدلات الرفض للتأشيرات البولندية في عام 2023

تتمتع أنجولا بأعلى معدلات الرفض من بين جميع البلدان. وقد تقدم مواطنوها بطلب للحصول على تأشيرة شنغن إلى القنصليات البولندية لعام 2023.

في المجموع، تم رفض 65.63 في المائة من الطلبات المقدمة من الأنجوليين. وهو ما يمثل 529 طلبًا، مقارنة بـ 276 طلبًا تمت الموافقة عليها. كانت حصة تأشيرات الدخول المتعددة (MEVs) منخفضة أيضًا – 6.33 في المائة. أو 51 تأشيرة تمت الموافقة عليها للدخول المتعدد.

وكانت سوريا ثاني بلد لمعظم المتقدمين المرفوضين من قبل بولندا للحصول على تأشيرات شنغن خلال هذه الفترة.

كما كانت معدلات الرفض في إثيوبيا وبيرو والبرازيل أعلى من المتقدمين من دول أخرى. حيث رفضت بولندا 54.98 في المائة من جميع الطلبات المقدمة من الإثيوبيين في عام 2023. وهو ما يمثل 331 رفضًا مقارنة بـ 271 طلبًا معتمدًا.

بالإضافة إلى ذلك، قدم المتقدمون من بيرو 74 طلب تأشيرة، تم رفض 51.35 في المائة منها، وهو ما يمثل 38 طلبًا.

وقدم المتقدمون من البرازيل عشرة طلبات تأشيرة – تم رفض نصفها. على الرغم من إعفاء حاملي جوازات السفر البرازيلية من متطلبات تأشيرة شنغن. لا يزال يتعين على الأجانب المقيمين في البرازيل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسفر إلى منطقة شنغن.

ما يقرب من 60٪ من جميع حالات الرفض كانت لمواطني هذه البلدان الخمسة

في حين كان لدى المتقدمين من البلدان السابقة أعلى معدلات الرفض. كان لدى هذه البلدان أعلى عدد من الطلبات المرفوضة، والذي قد يكون راجعًا بشكل أساسي إلى العدد الكبير من الطلبات.

ومع ذلك، بلغ عدد المتقدمين المرفوضين من قبل السلطات البولندية 18564.

بيلاروسيا هي الدولة التي لديها أعلى عدد من التأشيرات المرفوضة لعام 2023. ورفضت بولندا 4097 تأشيرة لمقدمي طلبات بيلاروسيا، وهو ما يمثل 11.52. في المائة من 35550 تأشيرة قدمها مقدمو طلبات بيلاروسيا في عام 2023.

الهند هي الدولة الثانية التي لديها أعلى عدد من الطلبات المرفوضة – 2288 من أصل 11954. بينما تحتل الصين المرتبة الثالثة برفض 1974 تأشيرة من أصل 13663.

وقدم الجزائريون 3183 طلبًا، رُفض منها 1325، بينما قدم الأتراك 9510. رُفض منها 13.35 في المائة منهم، بما يمثل 1270 طلبًا.