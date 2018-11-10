الجزائريون “نجوم” السهرة التاريخية بين “التوانسة” و”المصاروة”!

شهد إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، بين الترجي الرياضي والأهلي، ظهورا بارزا ولافتا للأنظار للعلم الجزائري، في مُدرجات وملعب “رادس”.

وأظهرت الكاميرات الناقلة للمواجهة، عن تواجد قوي لمُشجعين جزائريين من أجل مُساندة إبن بلدهم، يوسف بلايلي، والإحتفال معه باللقب الإفريقي.

ولم يكتفِ الجزائريون بالتواجد في المُدرجات، بل وشارك أحدهم في الإحتفالات مع لاعبي “المكشخة” بعد صافرة الحكم بطريقة فريدة من نوعها.

يُشار أيضا بأن، بلايلي، هو الآخر إحتفل بعلم جزائري من الحجم الكبير، وهو الذي سيعود لصفوف “الخضر”، بصفة رسمية، قريبا.