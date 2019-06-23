الجزائريون والمغاربة جنبا إلى جنب في “كان 2019”

اتفق أنصار المنتخب الجزائري، مع أنصار المنتخب المغربي، على الوقوف جنبا إلى جنب، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، “كان 2019”.

واتفق أنصار الخضر، على مساندة، نظرائهم من المغرب، في تشجيع أسود الأطلس، خلال مبارياتهم في “كان” مصر.

وفي المقابل سيقوم أنصار المنتخب المغربي، بالتواجد في مدرجات الملاعب المصرية، ليدعموا بدورهم المنتخب الجزائري، خلال مشواره في هذه “الكان”.

وسيواجه المنتخب المغربي، اليوم الأحد، منتخب ناميبيا، في افتتاح مشوار المنتخبين في هذه الكان، على أن تليها مباراة المنتخب الجزائري، أمام نظيره الكيني.