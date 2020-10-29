الجزائريون يؤدون أول صلاة ظهر في جامع الجزائر

أدى المواطنون، اليوم الخميس، أول صلاة ظهر في جامع الجزائر، بعد تدشين قاعة الصلاة، أمس الأربعاء.

وتم اليوم الخميس إقامة أول صلاة جماعة في جامع الجزائر، محترمين قواعد التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي القرار بعد افتتاح قاعة صلاة المسجد أمس الأربعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ورفع مساء امس الأربعاء أوّل أذان من جامع الجزائر لصلاة المغرب بمناسبة المولد النبوي الكريم.

وبمناسبة المولد النبوي تم إفتتاح قاعة الصلاة بجامع الجزائر وكذا إقامة صلاتي المغرب والعشاء.

وأشرف الوزير الاول عبد العزيز جراد على افتتاح قاعة الصلاة، كما تم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم.