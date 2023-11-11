قناة النهار الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 11 نوفمبر 2023 - 11:34 شارك غرِّد أرسل 18 0 الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/T4a6Z اقرأ أيضا الطارف: غياب النقل بالمناطق النائية .. عنوان يوميات الموظفين والتلاميذ قناة النهار 22 أكتوبر مجتمع: تزايد حالات الإنهيار العصبي عند الشباب بسبب المشاكل العائلية و العمل قناة النهار 31 أكتوبر نور الدين بكيس: مول الشهرية محڨور فالدار حتى مرتو تعايرو بيها قناة النهار 01 نوفمبر معرض الكتاب / بيع بالإهداء لوزير الإتصال "محمد لعقاب" قناة النهار 31 أكتوبر "بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس "الحاجة تاع باطل ديما حلوة قناة النهار 31 أكتوبر صريح جدا : واش من كلمة توجع قالوهالك و ما نسيتهاش ؟ قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا.. هذه نصيحة الجزائري لأخيه قناة النهار 02 نوفمبر قسنطينة: الإكتظاظ في الأقسام مشكل إداري يدفع ثمنه التلاميذ قناة النهار 25 أكتوبر صريح جدا : علاش مايديرش الجزائري خاتم الزواج في صبعو؟ قناة النهار 04 نوفمبر وائل الدحدوح للنهار .." عائلاتنا تُستهدف في غزة هذا واقع الصحافة هنا " قناة النهار 27 أكتوبر