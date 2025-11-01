الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية

أقام الجزائريون صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية استجابة لنداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتضرعا للمولى عز وجل بعد تأخر تساقط الامطار.

وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد دعت يوم الأربعاء المنصرم، المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء عملا بسنة المصطفى.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الدينية “إحياء لسنة المصطفى لله الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القِبلة. وقلّب رداءه”. وصلى ركعتين. البخاري ومسلم، ودعا الله تعالى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلاً غير آجل”. [ صحيح. أبو داود وابن ماجه .

و “نظرا لتأخر سقوط الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد راسلت كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني. من أجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 10 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 01 نوفمبر 2025 م على الساعة التاسعة صباحا”.

و”اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء، وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء”. و”منها التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والصيام قبل صلاة الاستسقاء. والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس”.

“اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين”.

