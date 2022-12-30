قناة النهار الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 10:03 صلاة الاستسقاء شارك غرِّد أرسل 34 0 الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Npjzb اقرأ أيضا شاهد.. تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش والسبب وصف "راكي تتعلمي" قناة النهار 22 ديسمبر محمد شامي: الجزائر البلد الوحيد الذي يستطيع الإنظمام لمجموعة "بريكس" بكل سهولة قناة النهار 26 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر الحماية المدنية بسيدي بلعباس : هذه هي تفاصيل حريق بعمارة حي عدل 1200 مسكن قناة النهار 26 ديسمبر جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ قناة النهار 30 ديسمبر عدالة: محاربة الفساد.. أكثر من 200 إنابة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 09 ديسمبر قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود قناة النهار 17 ديسمبر بعد الرّعب الذي عاشه المواطنين في حادثة قطار واد السمّار.. القبض على العصـ.ـابة المُتورّطة قناة النهار 16 ديسمبر نسيمة جعفر باي: سنة 2022 جازت سريعة جدا وغربالي خدم بزاف قناة النهار 29 ديسمبر رشيد أوكالي: تلقينا عدد كبير من الطلبات للتغطية الصحفية للشان في سابقة تاريخية قناة النهار 28 ديسمبر