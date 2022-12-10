قناة النهار الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن بقلم قناة النهار نشر في 10 ديسمبر 2022 - 09:50 صلاة الاستسقاء شارك غرِّد أرسل 22 0 الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطنّ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZCK1K اقرأ أيضا الزوائد في الخضر.. الوجه الآخر للتحايل على المواطنين قناة النهار 27 نوفمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر فاسألوا : قل ربي الله ثم إستقم قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: لماذا تستفز عبارة "أنت شخص نية" الجزائريين ..؟ قناة النهار 03 ديسمبر مداهمة حية لمنزل مروجي المخدرات بتلمسان.. كارثة "الكاشيات تتباع في دار وكريدي داير حالة" 😮😮 قناة النهار 26 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: الركراكي يملك لمسة مغربية محضة والنتائج هي رد على كل من قزم عمل حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر مشاهد صـ.ـادمة..تخزين 14 ألف قرص مهلوس داخل شاحنة لنقل الماعز بسيدي بلعباس قناة النهار 24 نوفمبر "وزير الصناعة :" إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان قناة النهار 20 نوفمبر