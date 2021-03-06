الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

أدى الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد البلاد، استجابة لدعوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الثلاثاء الماضي، عن إقامة صلاة الإستسقاء اليوم السبت.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن صلاة الاستسقاء ستكون على العاشرة صباحا عبر كافة مساجد الجمهورية.

وتأتي صلاة الإستسقاء طلبا للغيث وإقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان النبي محمد عليه السلام، إذا حل بقومه جفاف تضرع إلى الله تعالى داعيا “اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا”.