الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

أقام الجزائريون صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية استجابة لنداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد دعت يوم الثلاثاء المنصرم، المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء عملا بسنة المصطفى.

وجاء في بيان الوزارة، إنه وعلى “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن. ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين من أجل إقامة صلاة الاستسقاء وعملا بسنة المصطفى. الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى. راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني. من أجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 28 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق لـ 30 نوفمبر 2024 ميلادي، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”..

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