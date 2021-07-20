الجزائريون يؤدون صلاة العيد في ظروف إستثنائية وإمتثالا للبروتوكول الصحي

أدى المصلون الجزائريون صبيحة اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك. بجميع مساجد الجزائر في ظل الإمتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعمول به للحد من تفشي الجائحة.

وامتثل المصلون للتباعد الجسدي بين المصلين. حيث أبرز الأئمة في خطبة صلاة العيد أهمية هذه المناسبة الدينية في لم شمل المسلمين. والتآخي والتضامن والتآزر فيما بينهم و الإكثار من الصدقات والعطف على الفقراء والمساكين. وفي ختام خطبة صلاة العيد توجه الأئمة بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يرفع البلاء عن بلدنا وعن سائر بلدان المسلمين وبأن يعم الأمن والسلام والطمأنينة.

مباشرة بعد أداء صلاة العيد توجه المواطنون للقيام بنحر أضاحيهم قربانا لله تعالى مهللين مكبرين وسط فرحة وفضول الأطفال.