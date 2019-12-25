الجزائريون يؤدون صلاة الغائب على روح الفريق أحمد ڤايد صالح

أدى مئات المواطنين، بمختلف ولايات الوطن، بعد ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الغائب، على روح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وإمتلئت مساجد مختلف ولايات الوطن، وثكنات الجيش، بصفوف المصلين على روح فقيد الجزائر.

وتم ظهر اليوم الأربعاء، تشييع جثمان فقيد الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة.

وحضر صلاة الجنازة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزراء من الحكومة، وإطارات وضباط سامون من وزارة الدفاع، وحشود غفيرة من المواطنين.

وإنتقل إلى رحمة الله، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.