الجزائريون يؤدون صلاة عيد الأضحى عبر مساجد الجمهورية

توجه صبيحة اليوم الأربعاء، الجزائريون صغارا وكبارا رجالا ونساء نحو المساجد المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء إيمانية يسودها الفرح بحلول هذه المناسبة الدينية.

وتوافد المصلون من مختلف الفئات العمرية رجالا ونساء، نحو المساجد، في أبهى حلّة لأداء صلاة العيد. حيث صدحت مآذن مساجد الجمهورية بالتكبيرات والتهليلات قبيل إقامة الشعيرة الدينية المقدسة التي تبعتها خطبة صلاة العيد.

