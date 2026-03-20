الجزائريون يؤدون صلاة عيد الفطر عبر مساجد الوطن

خرج الجزائريون عبر مختلف ولايات الوطن، صباح اليوم الجمعة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. في جو من الغبطة والسرور بقدوم العيد.

وتوافد المصلون من مختلف الفئات العمرية إلى المساجد، رجالا ونساء، في أبهى حلّة وسط أجواء البهجة والفرح. كما صدحت مآذن المساجد المنتشرة بمختلف الولايات والمدن، بتكبيرات عيد الفطر المبارك، تصاحبها تكبيرات المصلين، قبيل إقامة شعيرة صلاة العيد التي تبعتها خطبة العيد.

ويحتفل الجزائريون اليوم الجمعة، بعيد الفطر المبارك بعد صيام شهر رمضان الفضيل.

وتمحورت خطبة صلاة العيد حول التعاون على فعل الخيرات والاقتراب من البعض وصلة الأرحام بعدما تم الانتهاء من الشهر الفضيل وفرحة الصوم. كما دعا الأئمة إلى ضرورة التغافر والتسامح وزيارة الأقارب في هذا اليوم العظيم.

وتضرّع الأئمة بالدعاء إلى الله سائلين أن يحمي بلدنا من كل سوء، وتوفيق رئيس الجمهورية إلى خدمة الوطن ونصرة فلسطين والفلسطينيين في غزة ونصرهم على عدوهم. وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويرحمنا تحت الأرض ويوم العرض.

