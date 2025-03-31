الجزائريون يؤدون صلاة عيد الفطر

في جو من الغبطة والسرور بقدوم عيد الفطر المبارك، خرج الجزائريون كبارا وصغارا نساء ورجالا في أبهى حلة صبيحة اليوم الأربعاء. متوجهين نحو المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ويحتفل الجزائريون اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك بعد صيام 30 يوما من الشهر الفضيل.

وتمحورت خطبة صلاة العيد حول التعاون على فعل الخيرات. والاقتراب من البعض وصلة الأرحام بعدما تم الانتهاء من الشهر الفضيل وفرحة الصوم.

كما أوصى الائمة بضرورة التغافر والتسامح وزيارة الاقارب في هذا اليوم العظيم. كما دعوا الى حماية الوطن، وتوفيق رئيس الجمهورية إلى خدمة الوطن ونصرة الفلسطينيين في غزة وفلسطين ونصرهم على عدوهم.

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