الجزائريون يبذّرون 535 طن من الخبز منذ بداية رمضان

أفادت وزارة التجارة، أن تبذير مادة الخبز وصل إلى 535 طن من الخبز في الفترة الممتدة بين 13 إلى 24 أفريل.

وأشارت وزارة التجارة، في بيان لها، أن 45 طن من الخبز يبذرها المواطنين، في اليوم الواحد، قيمتها 20 مليون دينار.

وحسب بيان التجارة فإن البليدة هي الولاية الأكثر تبذيرا لمادة الخبز ، حيث سجلت 321924 خبزة.

وجاءت إحصائيات الـ7 ولايات الأكثر تبذيرا لمادة الخبز، كالآتي، بشار 161648 خبزة، تلمسان 150.696، الجلفة 139.364 خبزة، عنابة 118.680 خبزة.

بالإضافة إلى تبسة 115.152 خبزة، ووهران 108.200 خبزة.

وأشارت الوزارة أن الجزائر استوردت كميات كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار من القمح اللين الموجه للخبازة خلال سنوات 2017،2018،2019.