الجزائريون يتابعون المحاكمة التاريخية لرؤوس الفساد عبر قناة “النهار”

يترقب الجزائريون، اليوم الإثنين، عبر مختلف ربوع الوطن، وحتى خارجها، انطلاق المحاكمة التاريخية لأكبر رموز النظام السابق.

وقد تجمع المواطنون بالمقاهي، على ترددات قناة “النهار”،منتظرين انطلاق محاكمة الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالاضافة لثلاثة وزراء للصناعة، ورجل الأعمال محمد بايري، صاحب مجمع إيفال.

كما تجمع عشرات المواطنين في بهو محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى تتسنى لهم متابعة مجريات المحاكمة.

كما سيمثل بالمحاكمة أيضا صاحب مصنع “كيا” لتركيب السيارات حسان عرباوي، و17 إطارا وموظفا سابقا بوزارة الصناعة.

بالإضافة إلى أحمد معزوز، ونجل الوزير الأول السابق، فارس سلال.

وتتعلق القضية، بمنح امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال.

وقد تم تنصيب شاشات تلفازية داخل بهو محكمة سيدي امحمد، لمتابعة مجريات محاكمة المتهمين.

وستنقل مجريات المحاكمة مباشرة من قاعة الجلسات، حتى يتسنى للحضور متابعتها بشكل علني.