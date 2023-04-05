الجزائريون يتجندون في الداخل والخارج لإنقاذ أب مصاب بسرطان الثدي

يمثل سرطان الثدي لدى الرجال نسبة 1٪ من جميع السرطانات، مما يجعله مرضا نادرا. ومع ذلك، فإن الرجال معرضون أيضًا لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

ومن بين هؤلاء، يوسف، أب جزائري يبلغ من العمر 49 عامًا ويعاني أيضًا من سرطان الثدي. هو الآن في المرحلة الثالثة وانتشر الورم إلى الرئتين والعظام. لمحاربة هذا المرض، يتبع هذا الأب علاجًا غير متوفر في الجزائر.

بالإضافة إلى عدم توفر العلاج الهرموني في الجزائر، فإن الأخير مكلف للغاية. حوالي 2800 يورو للأدوية التي تحتوي على 21 حبة.

بالإضافة إلى ذلك، لمساعدة هذا الأب والسماح له بشراء أدويته. تم إطلاق حملة للتبرعات في الجزائر، ولكن أيضًا من قبل المغتربين في فرنسا.

وبالفعل، فقد تم إطلاق قطة حملة تبرعات، ولا سيما من جانب أعضاء الجالية الجزائرية. لتحصيل المبلغ الضروري لشراء هذه الأدوية في فرنسا.

وتم لحد الساعة جمع 6500 يورو، تم نشرها على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما من قبل المواطنين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا.

هذا الأخير يدعو الجزائريين للمشاركة في الحملة، إما عن طريق التبرع، بغض النظر عن المبلغ، أو بالمشاركة فيه.

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