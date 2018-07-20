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“الجزائريون” يتخلون عن “ماجر” و72% ساندوا قرار إقالته!

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“الجزائريون” يتخلون عن “ماجر” و72% ساندوا قرار إقالته!
بقلم إسماعيل عشاش

ساندت نسبة 72% من الجماهير الجزائرية إقالة الناخب الوطني السابق، رابح ماجر وذلك في إستفتاء لمعهد “إيمار” و”النهار”.

وأظهرت الإحصائيات بأن “61%” من مُتابعي “الخضر” يرون بأن المُشكل الأساسي هو نوعية المُدربين الذين تداولو على العارضة الفنية مؤخرا.

وجاءت فئة الشُبان مابين 15 إلى 24 سنة في صدارة المُعارضين لصاحب الكعب الذهبي بنسبة وصلت لـ82%.

وكشفت الأرقام أيضا بأن “الرجال” ساندوا قرار “الفاف” بنسبة 77%، في حين أن “النساء” كانوا أقل قسوة بنسبة وصلت لـ64%.

يُشار بأن الإحصائيات السالف ذكرها تم إنجازها من طرف معهد “إيمار” حصريا لـ”النهار”.


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