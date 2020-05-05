الجزائريون يتفوقون في المسابقة العالميه للقرآن الكريم على قناة اقرأ

حصد المشاركون الجزائريون المراكز الأولى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تطلقها قناة اقرأ الفضائية عبر برنامج “تراتيل رمضانية”.

وخلال المسابقة قيم الدكتور أيمن رشدي سويد المستشار في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي المشاركون.

وفي الاسبوع الاول من المسابقة إحتل المركز الأولى متسابقان من الجزائر ومتسابق من كل من اليمن والعراق والصومال وموريتانيا ومصر.

فيما تأهل الفائزين الى التصفيات النهائية للتنافس على الجائزة الكبرى بنهاية شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر ان المشاركات فاقت توقعات اقرأ والتي تقدر بالآلاف منذ اليوم الأول من رمضان وحتى اليوم من مختلف دول العالم

ويستمر البرنامج الذي يبث يوميا طيلة ايام الشهر الفضيل على الهواء مباشرة بتقديم جوائزه النقدية

وذلك من الساعةالحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة كما يبث على منصة تابع.

وتتيح اقرأ المشاركة للجميع من الجنسين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم من مختلف دول العالم من بيوتهم حيث ترسل المشاركات بمقطع فيديو عبر الهاتف المتنقل.

تسجل فيه التلاوة التي لا تتجاوز ثلاث دقائق ثم تعرض على لجنة للفرز والتدقيق قبل ان ترشح للمشاركة في المسابقة والعرض في حلقة البرنامج يومياً