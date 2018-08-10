الجزائريون يتوقّعون نجاح بلماضي مع المُنتخب الوطني

يتوقّع الجزائريون نجاح الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، مع المُنتخب الوطني، حسب ما أظهره إستفتاء قامت به صفحة “النهار أون لاين” على الفايسبوك.

وشارك أكثر من 28 ألف شخص في إستفتاء “هل سينجح بلماضي مع المنتخب الوطني ويحقق الإنجازات والأهداف التي ينتظرها الجزائرون”.

وصوّت 77 بالمائة منهم على أن المدرب السابق لمنتخب قطر ونادي الدحيل سينجح في هذه المهمة، و23 بالمائة صوتوا بـلا.

ما يؤكد رغبة الشعب الجزائري في الوقوف إلى جانب القائد السابق للخضر، لإعادة محاربي الصحراء لمكانتهم القارية والعالمية.