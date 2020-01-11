الجزائريون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية الجديدة

يحتفل الجزائريون وعبر مختلف ولايات الوطن اليوم برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970.

ويشكل الإحتفال برأس السنة الأمازيغية مناسبة مميزة لدى الجزائريين، ويطلق عليه يناير ويبدأ الإحتفال به يوم الثاني عشر من شهر جانفي.

وتشهد ولايات عدة عبر ربوع الوطن، كل بتقاليده وعاداته، إحتفالات واسعة إبتداءً من اليوم السبت، المصادف لليلة يناير.

وتنظم بهذه المناسبة العديد من النشاطات والفعاليات عبر كامل التراب الوطني، بإعتبارها جزء من الهوية الوطنية.

وتختلف تسميات الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية بين يناير وأملالن، وأقروران، وذلك بسبب إختلاف اللهجات الأمازيغية في الجزائر.

ويرتبط هذا التاريخ حسب المؤرخين بإنتصار الملك الأمازيغي “شيشناق” على فرعون في مصر وذلك بعد أربعة قرون قبل الميلاد.

كما تختلف أيضا العادات التي تقام بهذه المناسبة من منطقة لأخرى، بين ثيمشرت والذبيحة العادية والمأكولات التقليدية وكذا جني المحصول.

ويجد الأطفال نصيب من هذا الإحتفال،حيت تقوم العائلات بوضع الصغار داخل قصعة كبيرة، ويتم وضع الحلوى فوق رؤوسهم حتى تكون سنة خير عليهم.