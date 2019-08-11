الجزائريون يحيون عيد الأضحى في جو مليء بالبهجة التراحم والتضامن

أحيا الجزائريون على غرار باقي شعوب العالم الإسلامي عيد الأضحى المبارك في جو ديني مليء بالتغافر والتراحم بين أفراد المجتمع.

أجواء تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.

سكان الجزائر العاصمة أحيوا عيد الأضحى المبارك في أجواء من الحبور والبهجة والتضامن إقتداءً بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

فمنذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم،خرج العاصميون متجهين إلى المساجد لأداء صلاة العيد، التي دعا فيها الأئمة إلى التسامح ونبذ عوامل التفرقة والفتنة.

ليتوجه بعد ذلك جموع المصلين مباشرة إلى نحر أضاحيهم.

فيما انصرفت ربات البيوت إلى تنظيف أحشاء الأضاحي و طهي ما لذ و طاب من مأكولات لأفراد العائلة و الضيوف.