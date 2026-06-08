الجزائريون يخصّون “الخضر” باستقبال الأبطال في “كانساس”

حظيت بعثة المنتخب الوطني، باستقبال مميز فور وصولها إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، تحسبا لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم وصول رفقاء القائد رياض محرز، في ساعة متأخرة من الليل. وفي أجواء تزامنت وتساقط الأمطار، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الجالية الجزائرية من التواجد بقوة لاستقبال المنتخب الوطني.

وصنع المناصرون أجواء رائعة لحظة وصول اللاعبين عبر الحافلة. تحت الزغاريد وأهازيج “وان تو ثري فيفا لالجيري”، وكانت الراية الوطنية حاضرة بقوة بمدينة كانساس.

كما رافقت أعداد كبيرة من السيارات حافلة المنتخب في موكب احتفالي نحو مقر الإقامة. في مشهد عكس تعلق الجالية الجزائرية بـ “الخضر” وحرصها على الوقوف إلى جانبه خلال المحفل العالمي.

وسط توقعات بوصول أعداد أخرى لأنصار المنتخب الوطني. من مختلف أرجاء العالم في الأيام القليلة المقبلة، من أجل مساندة أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، لتقديم دورة مشرفة.