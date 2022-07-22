الجزائريون يخيبون توقعات خبراء إسبانيا.. عدد الحراقة يتراجع إلى النصف

انخفض الدخول غير النظامي للجزائريين إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام. حيث وصل ما يقرب من نصف الوافدين الذين تم تسجيلهم في نفس الفترة من عام 2021.

وبحسب معطيات الشرطة الاسبانية، نقلا عن المواقع المحلية لذات البلد. فقد سجلت السلطات الإسبانية بين 1 جانفي و 15 جويلية من هذا العام دخولًا غير نظامي لـ2058 جزائريًا. بينما كان هناك 4044 جزائريًا في نفس الفترة من العام السابق.

وتظهر بيانات الشرطة أيضًا أنه بين جانفي ومنتصف جويلية 2020، وهي الفترة الأصعب للوباء. دخل 2822 جزائريًا بشكل غير منتظم، مقارنة بـ 545 في عام 2019 و 1261 في عام 2018.

وأشارت ذات المصادر أن توقعات الخبراء الاسبانيين خابت. حيث توقع الخبراء في شؤون الهجرة زيادة في الدخول غير النظامي للجزائريين. بعد أن قررت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار. أين أظهرت البيانات التي جمعتها قوات الأمن الاسبانية اتجاهاً نحو الانخفاض.